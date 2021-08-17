Одесситов возмутил ремонт дорог в центре города

После того как мэрия Одессы торжественно объявила о завершении ремонта на улице Екатерининской возле рынка «Привоз», местные жители увидели провал.

Люк ушел под асфальт спустя две недели после реконструкции.

Фотодоказательство обнародовал на своей странице в Фейсбук одессит Александр Прохоров.

«Даже самая хорошая идея может быть испорчена плохим исполнением. Заказчик-исполнитель должны решить вопрос. Но все это результат системных сбоев. Отсутствие реальной конкуренции, монополия нескольких подрядных организаций, приводят к потере качества, это закон экономики, — написал мужчина.

Чиновники поспешили оправдаться.

Так, заммэра Одессы Сергей Тетюхин заявил, что на этом участке за счет города меняли только верхний слой асфальта (5 см) и все. А люки и коммуникации не трогали.

Однако чиновник пообещал исправить ситуацию.

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