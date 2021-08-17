Одесситов возмутил ремонт дорог в центре города
После того как мэрия Одессы торжественно объявила о завершении ремонта на улице Екатерининской возле рынка «Привоз», местные жители увидели провал.
Люк ушел под асфальт спустя две недели после реконструкции.
Фотодоказательство обнародовал на своей странице в Фейсбук одессит Александр Прохоров.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Гибель мэра Кривого Рога, раскрыто содержание найденных в доме записок: новые подробности и фото
Оборвалась жизнь знаменитого украинского спортсмена и олимпийского чемпиона: «Человек-легенда»
Олег Винник сообщил украинкам радостную новость, фото: "Волчицы будут самые счастливые"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
«Даже самая хорошая идея может быть испорчена плохим исполнением. Заказчик-исполнитель должны решить вопрос. Но все это результат системных сбоев. Отсутствие реальной конкуренции, монополия нескольких подрядных организаций, приводят к потере качества, это закон экономики, — написал мужчина.
Чиновники поспешили оправдаться.
Так, заммэра Одессы Сергей Тетюхин заявил, что на этом участке за счет города меняли только верхний слой асфальта (5 см) и все. А люки и коммуникации не трогали.
Однако чиновник пообещал исправить ситуацию.
Напомним, что Потемкинская лестница осыпается на глазах после реконструкции, видео: «люди мусорят и справляют нужду»
Также Politeka сообщала, камни посыпались в центре Одессы людям на голову, видео ЧП: не обошлось без пострадавших