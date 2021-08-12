Таким способом щомісяця повз бюджет проходило майже 500 тисяч гривень

В Одеській області співробітники СБУ викрили чиновників з Міноборони на корупції

Про це повідомила прес-служба СБУ .

Як розповіли у відомстві, на двох об'єктах в Одеській області військові чиновники незаконно здавали в оренду близько 2500 кв.м. складських і виробничих приміщень.

За даними СБУ, таким способом щомісяця повз бюджет проходило майже 500 тисяч гривень.

Також вдалося з'ясувати, що фігуранти справи фіктивно працевлаштували у відомчих установах кількох осіб, які не виконували свої посадові обов'язки. А заробітну плату" Мертвих душ " чиновники ЄС привласнювали собі.

Співробітники СБУ провели обшуки у підозрюваних. В одного з них виявили схованку з документами, незареєстрованою зброєю та золотими злитками.

Нагадаємо, що голова суду і адвокат розіграли аферу на Одещині: "хотіли отримати 700 тисяч гривень..."

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