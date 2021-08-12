Таким способом ежемесячно мимо бюджета проходило почти 500 тысяч гривен

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили чиновников из Минобороны на коррупции

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Как рассказали в ведомстве, на двух объектах в Одесской области военные чиновники незаконно сдавали в аренду около 2500 кв. м. складских и производственных помещений.

По данным СБУ, таким способом ежемесячно мимо бюджета проходило почти 500 тысяч гривен.

Также удалось выяснить, что фигуранты дела фиктивно трудоустроили в ведомственных учреждениях нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности. А заработную плату "мертвых душ" чиновники ес присваивали себе.

Сотрудники СБУ провели обыски у подозреваемых. У одного из них обнаружили тайник с документами, незарегистрированным оружием и золотыми слитками.

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