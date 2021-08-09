Зносити почали з самого ранку

В Одесі біля Привозу почалося знесення торгових точок, пригнали будівельну техніку

Як повідомляють місцеві ЗМІ , МАФи квіткарів почали зносити з самого ранку в понеділок, 9 серпня (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Обіцяють, що цю територію облагородять, висадять тут акації, а підприємцям нададуть інші торгові місця. Роботи планують закінчити до вересня.

На кадрах видно, як одні торговці розбирають свої лавочки самостійно, інші МАФи трощить будівельна техніка.

Комунальники пригнали екскаватор і самоскид для вивезення сміття.

Раніше ми писали, після повені в Одесі порядок на міських пляжах так і не навели.

Відпочиваючі пройшлися найпопулярнішими пляжами міста-Аркадії, Ланжерону і Чкаловського і показали, що там діється.

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