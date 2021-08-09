В Одесі біля Привозу почалося знесення торгових точок, пригнали будівельну техніку
Як повідомляють місцеві
Обіцяють, що цю територію облагородять, висадять тут акації, а підприємцям нададуть інші торгові місця. Роботи планують закінчити до вересня.
На кадрах видно, як одні торговці розбирають свої лавочки самостійно, інші МАФи трощить будівельна техніка.
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