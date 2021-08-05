Коронавірус штаму "Дельта" вже дістався Одеської області

Перші випадки зараження небезпечним штамом були виявлені ще в червні. Їм інфікувалися дві жінки-одна з Одеси, друга-Рені. Про це заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, пише Суспільне .

"Згідно з результатами епідеміологічного розслідування, хворі не були за кордоном і не контактували з людьми, які приїхали з інших держав", - говорить санлікар.

Однак він встиг запевнити, що обидві пацієнтки вже вилікувалися від інфекції, а в цілому їх стан оцінювався, як середньої тяжкості, вони проходили лікування в лікарні.

У той же час головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що "Дельта"поширюється швидше, ніж інші штами, і частіше призводить до госпіталізації.

Одеська область на другому місці за кількістю таких заражень. На першому-Волинь, а на третьому – Тернопільська область. Всього по Україні лабораторно підтверджено вже 143 випадки інфікування штамом "Дельта".

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