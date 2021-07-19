Наша область на втором месте

На пике курортного сезона в Одесской области стремительно растет количество зараженных коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные обнародованный на сайте Минздрава в понедельник, 19 июля.

Так, за минувшие сутки в Одесском регионе диагноз подтвердили у 18 человек.

Летальных исходов не выявлено.

В то же время Одесская область попала в тройку лидеров по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего больных зафиксировали в Киеве-82. Наш регион находится на втором месте и замыкает тройку антилидеров – Житомирская область.

Стоит отметить, что за минувшие выходные в Одесской области было привито рекордное количество людей.

Как рассказали в пресс-службе Центра общественного здоровья в Одесской области, было проведено 5 тысяч 547 вакцинаций препаратом Pfizer и 2 тысячи 220 вакцинаций препаратом Сoronovak.

Всего на этих выходных в Одессе и области работали 14 центров массовой вакцинации из них 9 — в Одессе. В области центры вакцинации работали в городах Измаил, Овидиополь, Авангард и в селе Троицкое Яськиської ОТГ.

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