На пике курортного сезона в Одесской области стремительно растет количество зараженных коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные обнародованный на сайте Минздрава в понедельник, 19 июля.
Так, за минувшие сутки в Одесском регионе диагноз подтвердили у 18 человек.
Летальных исходов не выявлено.
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В то же время Одесская область попала в тройку лидеров по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией.
Больше всего больных зафиксировали в Киеве-82. Наш регион находится на втором месте и замыкает тройку антилидеров – Житомирская область.
Стоит отметить, что за минувшие выходные в Одесской области было привито рекордное количество людей.
Как рассказали в пресс-службе Центра общественного здоровья в Одесской области, было проведено 5 тысяч 547 вакцинаций препаратом Pfizer и 2 тысячи 220 вакцинаций препаратом Сoronovak.
Всего на этих выходных в Одессе и области работали 14 центров массовой вакцинации из них 9 — в Одессе. В области центры вакцинации работали в городах Измаил, Овидиополь, Авангард и в селе Троицкое Яськиської ОТГ.
Напомним, что беда не утихает в Одесской области, десятки летальных случаев: что известно
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