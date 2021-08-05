Коронавирус штамма "Дельта" уже добрался до Одесской области
Первые случаи заражение опасным штаммом были выявлены еще в июне. Им инфицировались две женщины – одна из Одессы, друга - Рени. Об этом заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, пишет
«Согласно результатам эпидемиологического расследования, больные не были за границей и не контактировали с людьми, которые приехали из других государств", - говорит санврач.
Однако он успел заверить, что обе пациентки уже излечились от инфекции, а в целом их состояние оценивалось, как средней тяжести, они проходили лечение в больнице.
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В тоже время главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что "Дельта" распространяется быстрее, чем другие штаммы, и чаще приводит к госпитализации.
Одесская область на втором месте по числу таких заражений. На первом – Волынь, а на третьем – Тернопольская область. Всего по Украине лабораторно подтверждено уже 143 случая инфицирования штаммом "Дельта".
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