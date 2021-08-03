В Одесі придумали спосіб, як боротися з гучним гавкотом собак

Заспокійливі препарати прописали собакам, які живуть на території одеського дитячого садка №1. Дворняги постійно гавкали, тому їм вирішили трохи підлікувати нерви.

Про це у себе в Фейсбук повідомила директора Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, передає Politeka.net.

"Щоб вирішити проблему гавкоту тварин директором Одеського дитячого садка №1 були залучені фахівці ветеринарної служби, які, обстеживши собак, прописали заспокійливі засоби. Зараз тварини приймають медичні препарати для гальмування процесів збудження центральної нервової системи", - йдеться в тексті.

У коментарях Олена Буйневич зазначила, що проживання тварин на територіях навчальних закладів не заборонено.

Деякі одесити вельми скептично поставилися до такого способу змусити собак мовчати.

Одні переконані, що таких заспокійливих, які змусять собак не гавкати не існує, а ті що є дуже дорогі. Їх в основному використовують собаківники перед виставками, їх дозування розрахована строго по вазі, тому дворнягам навряд чи будуть такі застосовувати.

"Якщо директор не переносить звуків природи, у неї емоційне вигорання, дратівливість варто розглянути питання про її профнепридатність. Бо діти шумлять похлеще собак і постійно»,

"О Господи. Бідні тварини, природну функцію свою навіть не можуть виконувати, тому що лікарі так вирішили. У мами пес у дворі ночами гавкає, значить ... що він психічно хворий і йому потрібно лікуватися ???»,

"Наскільки це гуманно?»,

"Бідні звірі", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що за знущання над тваринами каратимуть до 8 років в'язниці: що тепер заборонено

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