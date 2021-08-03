В Одессе придумали способ, как бороться с громким лаем собак

Успокоительные препараты прописали собакам, которые живут на территории одесского детского сада №1. Дворняги постоянно гавкали, поэтому им решили немного подлечить нервы.

Об этом у себя в Фейсбук сообщила директора Департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, передает Politeka.net.

"Чтобы решить проблему лая животных директором Одесского детского сада №1 были привлечены специалисты ветеринарной службы, которые, обследовав собак, прописали успокоительные средства. Сейчас животные принимают медицинские препараты для торможения процессов возбуждения центральной нервной системы", - говорится в тексте.

В комментариях Елена Буйневич отметила, что проживание животных на территориях учебных заведений не запрещено.

Некоторые одесситы весьма скептично отнеслись к такому способу заставить собак молчать.

Одни убеждены, что таких успокоительных, которые заставят собак не гавкать не существует, а те что есть очень дорогие. Их в основном используют собаководы перед выставками, их дозировка рассчитана строго по весу, поэтому дворнягам врядли будут такие применять.

«Если директор не переносит звуков природы, у нее эмоциональное выгорание, раздражительность стоит рассмотреть вопрос о ее профнепригодности. Ибо дети шумят похлеще собак и постоянно»,

«О Господи. Бедные животные, естественную функцию свою даже не могут выполнять, потому что врачи так решили. У мамы пес во дворе по ночам лает, значит ... что он психически болен и ему нужно лечиться ???»,

«Насколько это гуманно?»,

«Бедные звери», - пишут в сети.

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