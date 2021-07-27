Потрапляючи в громадський транспорт, люди ніби стають більш агресивними

Двоє літніх людей влаштували справжню бійку в одеському трамваї

Потрапляючи в громадський транспорт, люди ніби стають більш агресивними. Про сутички між пасажирами ми писали не одноразово.

Новий випадок стався в трамваї № 7. Там двоє чоловіків з сивиною на голові вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків. Відео бійки показали очевидці в телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, причиною конфлитка стало інвалідне місце в салоні трамвая.

"Діди побилися за інвалідне місце в трамваї, хоча обидва не інваліди", - йдеться в публікації.

На кадрах видно, як один пенсіонер завдає ударів кулаком і сумкою другому літньому чоловікові, який сидить.

Літні люди тягають один одного за широворот під засуджують вигуки інших пасажирів.

В кінцевому підсумку один з молодих хлопців вирішив втрутитися і розняти забіяк. На цьому відео переривається.

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