В Одесі на селищі Котовського чоловік потрапив під колеса трамвая

Нещасний випадок стався у вівторок, 27 липня на перехресті вулиць Добровольського та Кишинівської. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "XОdessa", розмістивши кадри з місця НП.

Відомо, що чоловік косив газон, коли на нього наїхав трамвай.

На щастя, газонокосильник, який потрапив під вагон, залишився живий. Але чоловік отримав важкі травми.

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На місце події викликали швидку. Також чекають кран, який підніме трамвай, щоб звільнити чоловіка.

Інформацію про інцидент підтвердили в прес-службі ОГЕТ, але всіх подробиць поки не повідомляють.

Очевидці кажуть, що чоловік знаходився занадто близько до рейок і в момент проїзду трамвая зачепив його косаркою, яка кріпиться до тіла на ремені. В результаті, його затягнуло під передню частину вагона.

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