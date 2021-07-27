В Одесі на селищі Котовського чоловік потрапив під колеса трамвая

Нещасний випадок стався у вівторок, 27 липня на перехресті вулиць Добровольського та Кишинівської. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "XОdessa", розмістивши кадри з місця НП.

Відомо, що чоловік косив газон, коли на нього наїхав трамвай.

На щастя, газонокосильник, який потрапив під вагон, залишився живий. Але чоловік отримав важкі травми.

На місце події викликали швидку. Також чекають кран, який підніме трамвай, щоб звільнити чоловіка.

Інформацію про інцидент підтвердили в прес-службі ОГЕТ, але всіх подробиць поки не повідомляють.

Очевидці кажуть, що чоловік знаходився занадто близько до рейок і в момент проїзду трамвая зачепив його косаркою, яка кріпиться до тіла на ремені. В результаті, його затягнуло під передню частину вагона.

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