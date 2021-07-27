Бездиханне тіло моряка з Одеси виявили на судні далеко від Батьківщини
Трагічний випадок стався наприкінці минулого тижня, однак про це стало відомо тільки зараз.
Як повідомляє видання
За словами морського юриста Миколи Гольбіна, слідів насильства на тілі померлого не виявили, попередня причина смерті – природна.
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Раніше ми повідомляли про те, що 20-річний моряк з Одеси, живцем згорів на судні в районі Шрі-Ланки.
Загиблого звали Богдан Ковтуненко і минулого року він закінчив Морський коледж.
Хлопець працював на контейнеровозі судновим механіком і це був його другий рейс.
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