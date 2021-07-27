Бездиханне тіло моряка з Одеси виявили на судні далеко від Батьківщини

Трагічний випадок стався наприкінці минулого тижня, однак про це стало відомо тільки зараз.

Як повідомляє видання УНІАН , на борту одного з кораблів німецької компанії Blumenthal в територіальних водах Єгипту виявили мертвим 65-річного моряка з Одеси.

За словами морського юриста Миколи Гольбіна, слідів насильства на тілі померлого не виявили, попередня причина смерті – природна.

Раніше ми повідомляли про те, що 20-річний моряк з Одеси, живцем згорів на судні в районі Шрі-Ланки.

Загиблого звали Богдан Ковтуненко і минулого року він закінчив Морський коледж.

Хлопець працював на контейнеровозі судновим механіком і це був його другий рейс.

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