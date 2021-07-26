Пошуки високопоставлено поліцейського завершилися, його тіло знайшли повішеним на дереві в Одесі
Труп заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Івана Митькіна виявили в парку Перемоги. У загиблого були зв'язані руки. Про це повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса".
Минулого тижня Іван Мітікін перестав виходити на зв'язок. Він був оголошений в розшук.
Як повідомляє видання "
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Гроші поліцейський брав під нібито закупівлю і подальший вигідний перепродаж врожаю зернових, обіцяючи інвесторам хороший заробіток.
Гроші коп взяв не в однієї людини, а урожай, який він обіцяв купити і перепродати, не існує.
Ще більш дивний вчинок Іван Митькін зробив в середині поточного тижня. Він обікрав квартиру своїх колег і зник.
У п'ятницю ввечері заступник начальника патрульної поліції поїхав на вихідні до сім'ї в Одесу, але вже в суботу, дізнавшись, що його викрили, перестав виходити на зв'язок і пішов з усіх робочих груп.
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