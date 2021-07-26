У загиблого були зв'язані руки

Пошуки високопоставлено поліцейського завершилися, його тіло знайшли повішеним на дереві в Одесі

Труп заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Івана Митькіна виявили в парку Перемоги. У загиблого були зв'язані руки. Про це повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса".

Минулого тижня Іван Мітікін перестав виходити на зв'язок. Він був оголошений в розшук.

Як повідомляє видання " Бессарабія INFORM" , протягом останніх декількох місяців Митькин позичав у знайомих суми від 2000 До 60 000 доларів, набравши в цілому близько 300 тисяч умовних одиниць.

Гроші поліцейський брав під нібито закупівлю і подальший вигідний перепродаж врожаю зернових, обіцяючи інвесторам хороший заробіток.

Гроші коп взяв не в однієї людини, а урожай, який він обіцяв купити і перепродати, не існує.

Ще більш дивний вчинок Іван Митькін зробив в середині поточного тижня. Він обікрав квартиру своїх колег і зник.

У п'ятницю ввечері заступник начальника патрульної поліції поїхав на вихідні до сім'ї в Одесу, але вже в суботу, дізнавшись, що його викрили, перестав виходити на зв'язок і пішов з усіх робочих груп.

У Івана Митькіна залишилося двоє дітей, молодшому з яких 2 місяці.

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