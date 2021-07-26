Одесити звернули увагу на жорстоке поводження з тваринами прямо на пляжі

Так, господарі залишили поні, завдяки якому заробляють, на розпеченому піску в жарку погоду. Про це повідомляє телеграм-канал " Одеса-Інфо», передавати Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"На пляжі "Сортувальна" кожен день заробляють завдяки йому і просто його залишили при такій спеці на гарячому піску лежати", - наголошується в публікації.

За словами місцевих, аніматорів, які заробляють за допомогою поні, вже карали за неналежні умови експлуатації тварини, проте вони продовжують порушувати закон.

"Сподіваюся, знайдуться впливові люди, які щось зроблять, щоб не мучили більше тварину», - просять одесити.

На відео можна побачити, що знесилений поні лежить під сонцем і не в змозі навіть перебратися в тінь. Замість того, щоб дати йому води, господарі кинули лежати на спеці.

У мережі піднялася хвиля обурення від побаченого.

"Взагалі-то їм не можна лежати це раз. По-друге, вже вийшов закон про те, що таке ставлення заборонено, викликається міліція»,

"Жах який, ну не люди, а нелюди",

""Навіщо знімати?! Дали б йому води якої-небудь, напоїли і облили б його, що б він тепловий удар не зловив, а треба ж зняти, всім показати, що він "вмирає";- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що за знущання над тваринами каратимуть до 8 років в'язниці: що тепер заборонено

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