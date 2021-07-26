Одесити звернули увагу на жорстоке поводження з тваринами прямо на пляжі
Так, господарі залишили поні, завдяки якому заробляють, на розпеченому піску в жарку погоду. Про це повідомляє телеграм-канал " Одеса-Інфо», передавати Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"На пляжі "Сортувальна" кожен день заробляють завдяки йому і просто його залишили при такій спеці на гарячому піску лежати", - наголошується в публікації.
За словами місцевих, аніматорів, які заробляють за допомогою поні, вже карали за неналежні умови експлуатації тварини, проте вони продовжують порушувати закон.
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"Сподіваюся, знайдуться впливові люди, які щось зроблять, щоб не мучили більше тварину», - просять одесити.
На відео можна побачити, що знесилений поні лежить під сонцем і не в змозі навіть перебратися в тінь. Замість того, щоб дати йому води, господарі кинули лежати на спеці.
У мережі піднялася хвиля обурення від побаченого.
"Взагалі-то їм не можна лежати це раз. По-друге, вже вийшов закон про те, що таке ставлення заборонено, викликається міліція»,
"Жах який, ну не люди, а нелюди",
""Навіщо знімати?! Дали б йому води якої-небудь, напоїли і облили б його, що б він тепловий удар не зловив, а треба ж зняти, всім показати, що він "вмирає";- пишуть в мережі.
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