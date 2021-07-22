У лікарню Одеси був доставлений підліток у критичному стані
16-річного хлопчика привезли з сильним зневодненням і дефіцитом ваги. Дитина важила всього 28 кілограмів, а тіло його було вкрите численними гематомами. За життя хлопчика зараз борються лікарі, він у вкрай важкому стані перебуває в реанімації.
Як повідомили в поліції, до анорексії підлітка довів власний батько. Він намагався лікувати хворого сина за допомогою "духовного лікування" і замість звернення до медиків зводив сина голодуванням.
Коли вже виснажений хлопчик перестав пити воду, батько вирішив привести його в лікарню, де лікарі жахнулися.
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Одеський
Чоловік розповів свою версію, згідно з якою, він, не мучив сина, а "лікував від псування". Такий метод, з його слів, йому підказали священнослужителі.
Чоловік розповів, що Андрій (так звуть постраждалого хлопчика) народився з проблемами здоров'я, а нібито після щеплення в півтора року хлопчик перестав розмовляти. І перші роки життя дитини батьки ходили по лікарях, але медики так і не могли поставити діагноз. Тоді вони звернулися до нетрадиційної медицини.
Чоловік стверджує, що один священнослужитель, призначив його синові» святе масло", яким він мазав тіло дитини довгі роки.
"Я просто мазав і йому ставало легше. Ніяких таблеток він не приймав", - уточнив батько дитини. При цьому він зазначив, що що синюшні сліди на тілі сина свідчать про те, що в тілі людини «забито духовне».
Обмеження в їжі батько назвав "духовним лікуванням".
Тепер горе-батьком зайнялися в поліції. За знущання над дитиною йому загрожує до п'яти років в'язниці.
Нагадаємо, що в Одесі школярку зацькували до анорексії: деталі трагедії та фото
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