Верховна Рада посилила покарання за жорстоке поводження над тваринами

За знущання над тваринами тепер можна сісти на 8 років у в'язницю з конфіскацією майна

Справа в тому, що Верховна Рада посилила покарання за жорстоке поводження над тваринами.

За це проголосували 285 народних обранців, повідомляється на сайті Верховної Ради. Тепер закон повинен підписати президент України Володимир Зеленський, а в силу він вступить через 10 днів після офіційної публікації.

Тепер законом заборонено:

* застосовувати евтаназію для регулювання чисельності безпритульних тварин;

* контрабанду диких тварин;

* Фотопослуги з дикими тваринами (крім зоопарків і дельфінаріїв);

* бити, вбивати, труїти і калічити бездомних тварин;

* тримати вдома отруйних змій і хижих птахів;

* залишати тварин в салоні автомобіля при спеці +20 або морозі -5 і т. д.

У той же час законопроект вводить:

* адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років, кримінальну - з 14 років;

* конфіскацію тварин у випадках жорсткого поводження, позбавлення права утримувати їх протягом 5 років;

* проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.

Варто сказати, що зоозахисники не перший рік вимагали від Ради прийняти даний законопроект. Нардепи нарешті виконали їхні бажання, за що вони подякували їм.

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