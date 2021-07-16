Міжнародна траса Київ-Одеса постраждала в результаті зсуву
Провал зафіксували на ділянці траси поблизу села Троїцьке в Подільському районі( 337 км траси), передає Politeka.net.
Кадри природного явища опублікували в Службі автомобільних доріг в Одеській області, зазначивши, що причиною зсуву стали затяжні дощі.
На знімках видно, як дорога частково обрушилася. В даний час крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита. Дорожня служба займається відновленням траси.
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"Підрядна організація виконує роботи по заміні перезволоженого грунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Вже замінили 2200 кубометрів перезволоженого грунту", - йдеться в повідомленні.
Дорожники закликали водіїв бути уважними та обережними, проїжджаючи аварійну ділянку траси.
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