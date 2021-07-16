Міжнародна траса Київ-Одеса постраждала в результаті зсуву

Провал зафіксували на ділянці траси поблизу села Троїцьке в Подільському районі( 337 км траси), передає Politeka.net.

Кадри природного явища опублікували в Службі автомобільних доріг в Одеській області, зазначивши, що причиною зсуву стали затяжні дощі.

На знімках видно, як дорога частково обрушилася. В даний час крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита. Дорожня служба займається відновленням траси.

"Підрядна організація виконує роботи по заміні перезволоженого грунту. Цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. Вже замінили 2200 кубометрів перезволоженого грунту", - йдеться в повідомленні.

Дорожники закликали водіїв бути уважними та обережними, проїжджаючи аварійну ділянку траси.

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