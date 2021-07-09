До Одеси приїхали люди з фальшивими грошима

Так, правоохоронці затримали двох фальшивомонетників, які скуповували валюту за кордоном, а після збували її в Україні, передає Politeka.net

Як повідомили в прес-службі ГУНП, 25-річний росіянин, оселившись в Києві, для швидкого збагачення вирішив зайнятися угодами з продажу фальшивих доларів. В якості партнера він вибрав киянина на рік старше себе.

"Одна зі злочинних оборудок, яку провернули молоді люди і яку задокументували правоохоронці, була з двадцятьма фальшивими купюрами номіналом п'ятдесят доларів", – розповіли в поліції.

Під час обшуків силовики вилучили речові докази – підроблені гроші, мобільні телефони, банківські картки тощо.

У той же час в прес-службі СБУ доповнили, що організатор схеми — громадянин РФ, фігурує в санкційних списках РНБО і вважається «кримінальним авторитетом».

Фальшивомонетникам оголосили про підозру у придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті підроблених грошей за попередньою змовою, фігурантів помістили під варту.

Нагадаємо, що голова суду і адвокат розіграли аферу на Одещині: "хотіли отримати 700 тисяч гривень..."

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