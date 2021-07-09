Загрожує до 12 років з конфіскацією майна

Шість ділків привласнювали землю в курортній зоні під Одесою для подальшого перепродажу

За земельні махінації в особливо великих розмірах вони постануть перед судом. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net.

Встановлено, що в 2018 році група осіб - жителі Одеської, Донецької та Черкаської областей - змовилася з метою заволодіння земельними наділами, розташованими в курортній зоні Одеської області.

Співучасники надавали до державного кадастрового реєстру підроблені документи на отримання ділянки на території Малинівської селищної ради.

Далі, на підставних осіб реєструвалося право власності на виділене нерухоме майно і надалі продавали землю сумлінним покупцям.

Оперативники провели обшуки, під час яких вилучено документи та бланки, печатки та штампи, мобільні телефони та «чорнові» записи.

Якщо їх провину визнає суд, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство і фальсифікацію документів.

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