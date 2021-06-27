Одеська Аркадія пішла під воду

В результаті зливи затопило елітний прибережний район.

Телеграм-канал "Одеса Інфо" опублікувала відео, де видно, як вулиці і сходи перетворилися на річки і водоспади.

"Елітний курорт Аркадія поплив", - йдеться в повідомленні.

"А завтра підемо купатися на морько", "Ласкаво просимо на пляж , туристи вони все рано не знаю нехай в г**не купаються", - пишуть одесити.

Нагадаємо, сильна злива з грозою обрушилася на Одесу ввечері 26 червня

У підсумку місто поплив в прямому сенсі цього слова. Крім того, через негоду не змогли приземлитися кілька літаків. А в Одеській області люди були тимчасово відключені від електрики і водопостачання.

Дощ почався приблизно о 21: 00, а коли вже стемніло, над містом можна було побачити блискавки.

За даними місцевих Telegram-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.

Деякі місцеві жителі повідомляли про град, який побив урожай і квіти на клумбах.

Нагадаємо, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.