Одеська Аркадія пішла під воду
В результаті зливи затопило елітний прибережний район.
Телеграм-канал "Одеса Інфо" опублікувала відео, де видно, як вулиці і сходи перетворилися на річки і водоспади.
"Елітний курорт Аркадія поплив", - йдеться в повідомленні.
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"А завтра підемо купатися на морько", "Ласкаво просимо на пляж , туристи вони все рано не знаю нехай в г**не купаються", - пишуть одесити.
Нагадаємо, сильна злива з грозою обрушилася на Одесу ввечері 26 червня
У підсумку місто поплив в прямому сенсі цього слова. Крім того, через негоду не змогли приземлитися кілька літаків. А в Одеській області люди були тимчасово відключені від електрики і водопостачання.
Дощ почався приблизно о 21: 00, а коли вже стемніло, над містом можна було побачити блискавки.
За даними місцевих Telegram-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.
Деякі місцеві жителі повідомляли про град, який побив урожай і квіти на клумбах.
Нагадаємо, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.