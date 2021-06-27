Одесская Аркадия ушла под воду
В результате ливня затопило элитный прибрежный район.
Телеграм-канал "Одесса инфо" опубликовала видео, где видно, как улицы и лестницы превратились в реки и водопады.
"Элитный курорт Аркадия поплыл", - говорится в сообщении.
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"А завтра пойдём купаться на морько", "Добро пожаловать на пляж , туристы они все рано не знаю пусть в г**не купаются", - пишут одесситы.
Напомним, сильный ливень с грозой обрушился на Одессу вечером 26 июня
В итоге город поплыл в прямом смысле этого слова. Кроме того, из-за непогоды не смогли приземлиться несколько самолетов. А в Одесской области люди были временно отключены от электричества и водоснабжения.
Дождь начался примерно в 21:00, а когда уже cтемнело, над городом можно было увидеть молнии.
По данным местных Telegram-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.
Некоторые местные жители сообщали об граде, который побил урожай и цветы на клумбах.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.