Одесская Аркадия ушла под воду

В результате ливня затопило элитный прибрежный район.

Телеграм-канал "Одесса инфо" опубликовала видео, где видно, как улицы и лестницы превратились в реки и водопады.

"Элитный курорт Аркадия поплыл", - говорится в сообщении.

"А завтра пойдём купаться на морько", "Добро пожаловать на пляж , туристы они все рано не знаю пусть в г**не купаются", - пишут одесситы.

Напомним, сильный ливень с грозой обрушился на Одессу вечером 26 июня

В итоге город поплыл в прямом смысле этого слова. Кроме того, из-за непогоды не смогли приземлиться несколько самолетов. А в Одесской области люди были временно отключены от электричества и водоснабжения.

Дождь начался примерно в 21:00, а когда уже cтемнело, над городом можно было увидеть молнии.

По данным местных Telegram-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.

Некоторые местные жители сообщали об граде, который побил урожай и цветы на клумбах.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.