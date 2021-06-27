Це рідкісний випадок в нашій країні

В Одесі зафіксовано випадок малярії

З приватної клініки в інфекціонку потрапив 42-річний чоловік, передає "kekc.news".

Спочатку у нього підозрювали ковід, але результати аналізу показали малярію.

У лікарні повідомляють, що ніяких специфічних препаратів від цього захворювання пацієнт не застосовував.

Нагадаємо, що в Одеській області сталося масове отруєння

З приходом літа вулична їжа стала представляти особливу небезпеку

Так, стало відомо про спалах сальмонельозу, який зафіксували в Березівці Одеської області.

Як повідомила під час брифінгу,завідуюча відділом епідконтролю обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Потієнко там на лікарняному ліжку опинилися 7 осіб.

Всі постраждалі звинувачують у своєму захворюванні шаурму, кажуть, що їли її на вулиці напередодні.

Як в шаурмі виявилася сальмонела-ще не з'ясували.

До слова, спалах небезпечної інфекції зафіксовано під Одесою: вже семеро людей у лікарні

Також Politeka повідомляла, раптово не стало української співачки, хвороба виявилася сильнішою: "лікарі діагностували..."