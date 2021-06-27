В Одесі зафіксовано випадок малярії
З приватної клініки в інфекціонку потрапив 42-річний чоловік, передає "kekc.news".
Спочатку у нього підозрювали ковід, але результати аналізу показали малярію.
У лікарні повідомляють, що ніяких специфічних препаратів від цього захворювання пацієнт не застосовував.
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Так, стало відомо про спалах сальмонельозу, який зафіксували в Березівці Одеської області.
Як повідомила під час брифінгу,завідуюча відділом епідконтролю обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Потієнко там на лікарняному ліжку опинилися 7 осіб.
Всі постраждалі звинувачують у своєму захворюванні шаурму, кажуть, що їли її на вулиці напередодні.
Як в шаурмі виявилася сальмонела-ще не з'ясували.
До слова, спалах небезпечної інфекції зафіксовано під Одесою: вже семеро людей у лікарні
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