В Одессе зафиксирован случай малярии
Из частной клиники в инфекционку попал 42-летний мужчина, передает "kekc.news".
Изначально у него подозревали ковид, но результаты анализа показали малярию.
В больнице сообщают, что никаких специфических препаратов от этого заболевания пациент не применял.
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Напомним, что в Одесской области произошло массовое отравление
С приходом лета уличная еда стала представлять особорую опасность
Так, стало известно о вспышке сальмонеллёза, которую зафиксировали в Березовке Одесской области.
Как сообщила во время брифинга,заведующая отделом эпидконтроля областного лабораторного центра Минздрава Лариса Потиенко там на больничной койке оказались 7 человек.
Все пострадавшие винят в своем заболевании шаурму, говорят, что ели ее на улице накануне.
Как в шаурме оказалась сальмонелла - еще не выяснили.
К слову, вспышка опасной инфекции зафиксирована под Одессой: уже семь человек в больнице
Также Politeka сообщала, внезапно не стало украинской певицы, болезнь оказалась сильнее: "Врачи диагностировали..."