Это редкий случай в нашей стране

В Одессе зафиксирован случай малярии

Из частной клиники в инфекционку попал 42-летний мужчина, передает "kekc.news".

Изначально у него подозревали ковид, но результаты анализа показали малярию.

В больнице сообщают, что никаких специфических препаратов от этого заболевания пациент не применял.

Напомним, что в Одесской области произошло массовое отравление

С приходом лета уличная еда стала представлять особорую опасность

Так, стало известно о вспышке сальмонеллёза, которую зафиксировали в Березовке Одесской области.

Как сообщила во время брифинга,заведующая отделом эпидконтроля областного лабораторного центра Минздрава Лариса Потиенко там на больничной койке оказались 7 человек.

Все пострадавшие винят в своем заболевании шаурму, говорят, что ели ее на улице накануне.

Как в шаурме оказалась сальмонелла - еще не выяснили.

К слову, вспышка опасной инфекции зафиксирована под Одессой: уже семь человек в больнице

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