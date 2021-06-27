Сильна злива з грозою обрушилася на Одесу ввечері 26 червня

У підсумку місто поплило в прямому сенсі цього слова. Крім того, через негоду не змогли приземлитися кілька літаків. А в Одеській області люди були тимчасово відключені від електрики і водопостачання.

Про це повідомила "Думська" і публікує кадри негоди.

Дощ почався приблизно о 21: 00, а коли вже стемніло, над містом можна було побачити блискавки. За даними місцевих Telegram-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси. І так тривало деякий час.



В результаті негоди виявилися затопленими вулиці в районі міста "Аркадія", а також вулиця Академіка Вільямса на Таїрова.

Деякі місцеві жителі повідомляли про град, який побив урожай і квіти на клумбах.

Також відомо, що через грозу і зливи літакам довелося шукати інше місце посадки. Так, літаки авіакомпаній SkyUp (з Іракліона), МАУ (з Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула). SkyUp, МАУ і Turkish Airlines приземлилися в Кишиневі, Ryanair - в Констанці.

В результаті пропало світло на всьому узбережжі. Крім Аркадії, під воду ще пішли Ільфа і Петрова, Вільямса, Балківська і проспект Небесної Сотні. У нещодавно побудованому житловому комплексі" 27 перлина " басейн утворився прямо в одному з під'їздів.

Нагадаємо, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподывано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.