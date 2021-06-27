Сильный ливень с грозой обрушился на Одессу вечером 26 июня

В итоге город поплыл в прямом смысле этого слова. Кроме того, из-за непогоды не смогли приземлиться несколько самолетов. А в Одесской области люди были временно отключены от электричества и водоснабжения.

Об этом сообщает "Думская" и публикует кадры непогоды.

Дождь начался примерно в 21:00, а когда уже cтемнело, над городом можно было увидеть молнии. По данным местных Telegram-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы. И так продолжалось некоторое время.



В результате непогоды оказались затопленными улицы в районе города "Аркадия", а также улица Академика Вильямса на Таирова.

Некоторые местные жители сообщали об граде, который побил урожай и цветы на клумбах.

Также известно, что из-за гроз и ливней самолетам пришлось искать другое место посадки. Так, самолеты авиакомпаний SkyUp (с Ираклиона), МАУ (из Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула). SkyUp, МАУ и Turkish Airlines приземлились в Кишиневе, Ryanair - в Констанце.

В итоге пропал свет на всем побережье. Кроме Аркадии, под воду еще пошли Ильфа и Петрова, Вильямса, Балковская и проспект Небесной Сотни. В недавно построенном жилом комплексе "27 жемчужина" бассейн образовался прямо в одном из подъездов.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.