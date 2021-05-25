Одеситам і гостям міста все небезпечніше гуляти по центру міста, руйнуються не тільки старі будинки, але і відреставровані

Так, 24 травня обвалився карниз з відреставрованої пам'ятки архітектури на вулиці Єлисаветинській. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук краєзнавець Олександр Бабич, передає Politeka.net

«Черговий приклад га**ореставраціі. Точніше-реконструкції, яку ці "майстри" називають реставраційними роботами. Тепер ледь не постраждали наші підшефні діти на екскурсії по Преображенській. (((Коли ж у місті почнуть реставрувати будинки, а не ліпити абияк на фасади дещо, схоже на ліпнину?!?! (((" « ,- з обуренням написав одесит.

Відзначимо, що карниз відвалився через дев'ять років після реставрації. Це вже не перше обвалення будинку. У 2018 році на балконі третього поверху відвалився атлант. Він розколовся на дрібні шматочки.

До цього ми повідомляли, на розі Тираспольської та Ковальської катастрофічно сиплеться багатоповерховий будинок.

Там обвалюється аварійний карниз відразу на семи ділянках по всьому периметру триповерхового будинку.

Як повідомила Одеська громадська діячка Світлана підпала, камені розлітаються до протилежного тротуару. Це небезпечно, там постійний потік людей, поруч знаходиться школа, аптека і ЖЕУ.

Ще один випадок стався також у центрі Одеси.

Від старовинного будинку відвалився шматок балкона, який впав на тротуар з пішоходами. Це сталося, близько 7 години ранку на вулиці Садовій 7.

"Видно на третьому поверсі внизу карниз, кутове. Немає шматка. Над другим поверхом. І цей будинок з табличкою «архітектурна цінність», — розповіла одеситка, яка в той момент проходила повз з сином.

Дивом обійшлося обійшлося без жертв, але якщо цей та інші будинки не будуть ремонтувати і реконструювати влада міста, то жертви просто неминучі.

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