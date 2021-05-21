В одеських школах вводять нову заборону для учнів

Тепер школярам буде заборонено приносити в навчальний заклад газові балончики, петарди та інші небезпечні предмети, в тому числі зброю. Про це батьків попередила глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net

За словами чиновниці, За останній місяць сталися три випадки розпилення газових балончиків під час уроків в одеських школах, два з яких — випадкові.

"Читаю, що батьки схвалюють користування дитиною такого пристрою для самозахисту. Дуже сумнівний самозахист: у стресовій ситуації зорієнтуватися дитині буде важко, а в школах, де сталися події п'ятеро дітей відвідували медичні пункти. Від петарди в школі постраждала дитина в нашій області, кадри крові на поверхнях навіть не ретранслюю", - написала Олена Буйневич на своїй сторінці в Фейсбук.

Вона зазначила, що до закладів освіти заборонено внесення вибухонебезпечних пристроїв або зброї.

"Тим більше, що ми говоримо про неповнолітніх. Наказ підписаний і я як керівник і мама проти подібного в школах. Подумайте, а якщо це повітря вдихне саме Ваша дитина? Чи враховують захисники балончиків в кишені дитини те, що в школах повно дітей із захворюваннями органів дихання? Я вже мовчу про тих, хто говорить «у нього ножичок маленький, нехай бояться». Ви це серйозно???» — - обурилася чиновниця.

Олена Буйневич додала, що коли чиєсь "хочу" суперечить закону, воно не повинно бути враховане:

«Заборонений. До відповідальності в таких випадках залучають батьків неповнолітніх. Але не в цьому справа. Хочу звернутися до свідомих людей-підключіться до вимог школи і не дозволяйте такі речі дітям в колективі».

Нагадаємо, що наприкінці квітня під час конфлікту на уроці учень 8-го класу бризнув з газового балончика в обличчя вчительці математики. Педагога забрали по швидкій до лікарні, де лікарі діагностували у неї опік очей.

У той же час 21 травня в одній зі шкіл Подольська Одеської області учень під час уроку вирішив підірвати педарду, але сам постраждав. Від вибуху йому відірвало палець.

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