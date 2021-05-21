В одесских школах вводят новый запрет для учеников

Теперь школьникам будет запрещено приносить в учебное заведение газовые баллончики, петарды и другие опасные предметы, в том числе оружие. Об этом родителей предупредила глава департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net

По словам чиновницы, за последний месяц произошли три случая распыления газовых баллончиков во время уроков в одесских школах, два из которых — случайны.

«Читаю, что родители одобряют пользования ребенком такого устройства для самозащиты. Очень сомнительная самозащита: в стрессовой ситуации сориентироваться ребенку будет трудно, а в школах, где произошли происшествия пять детей посещали медицинские пункты. От петарды в школе пострадал ребенок в нашей области, кадры крови на поверхностях даже не ретранслирую», — написала Елена Буйневич на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что в учреждения образования запрещено внесение взрывоопасных устройств либо оружия.

«Тем более, что мы говорим о несовершеннолетних. Приказ подписан и я как руководитель и мама против подобного в школах. Подумайте, а если этот воздух вдохнет именно ваш ребенок? Учитывают ли защитники баллончиков в кармане ребенка то, что в школах полно детей с заболеваниями органов дыхания? Я уже молчу о тех, кто говорит «у него ножичек маленький, пусть боятся». Вы это серьезно???», — возмутилась чиновница.

Елена Буйневич добавила, что когда чье-то «хочу» противоречит закону, оно не должно быть учтено:

«Запрещено. К ответственности в таких случаях привлекают родителей несовершеннолетних. Но не в этом дело. Хочу обратиться к сознательным людям — подключитесь к требованиям школы и не позволяйте такие вещи детям в коллективе».

Напомним, что в конце апреля во время конфликта на уроке учащийся 8-го класса брызнул из газового баллончика в лицо учительнице математики. Педагога забрали по скорой в больницу, где врачи диагностировали у нее ожог глаз.

В тоже время 21 мая в одной из школ Подольска Одесской области ученик во время урока решил взорвать педарду, но сам пострадал. От взрыва ему оторвало палец.

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