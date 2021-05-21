У центрі Одеси катастрофічно сиплеться багатоповерховий будинок

НП сталася в п'ятницю, 21 травня, на розі Тираспольської і Ковальської. Там обвалюється аварійний карниз відразу на семи ділянках по всьому периметру триповерхового будинку. Про це повідомила Одеська активістка Світлана Підпала на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net

"Слава Богу, всі живі. Будинок на розі Тираспольської і Ковальської катастрофічно сиплеться - сім великих ділянок аварійного карниза по всьому периметру. Камені розлітаються до протилежного тротуару. Це небезпечно, там постійний потік людей", - написала вона.

Громадська діячка зазначила, що поруч знаходиться школа, аптека і ЖЕУ.

Одеситка вимагає терміново огородити небезпечну зону і вжити необхідних заходів.

На оприлюднених кадрах видно, як камені при падінні пошкодили навіс і проїжджаюче повз таксі.

Про схожий інцидент ми повідомляли раніше.

У центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок балкона, який впав на тротуар з пішоходами. Це сталося, близько 7 години ранку на вулиці Садовій 7.

"Видно на третьому поверсі внизу карниз, кутове. Немає шматка. Над другим поверхом. І цей будинок з табличкою «архітектурна цінність», — розповіла одеситка, яка в той момент проходила повз з сином.

Дивом обійшлося обійшлося без жертв, але якщо цей та інші будинки не будуть ремонтувати і реконструювати влада міста, то жертви просто неминучі.

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