Після зливи в Одесі повилазили змії
Відповідні кадри оприлюднили в телеграм-каналі "Новини Одеса", передає Politeka.net.
Як повідомляють очевидці, повзучих плазунів дуже багато на схилах біля моря, але можна їх зустріти і в центрі міста.
"Одесити, будьте обережні. Після дощу в зеленій зоні міста можна зустріти ось таких красунь", - йдеться в попередженні.
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На кадрах видно, як змія повзе по дорозі. Однак, боятися їх не варто. Справа в тому, що в Одеській області живуть чотири види змій – два види вужів і два види полозів - всі вони не отруйні.
А тим часом синоптики попередили жпро погані погодні умови протягом усього дня.
У вівторок, 18 травня, Одеса перейшла під вплив нового циклону із Заходу, який приніс грозові дощі з градом, а також шквальний вітер. У зв'язку з негодою на території регіону оголошено штормове попередження.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом дня місцями очікуються опади у вигляді дощів з грозами, а також град і сильний шквальний вітер, швидкість якого сягатиме від 15 до 20 метрів на секунду. Такій ситуації присвоєно перший рівень небезпеки, а саме - жовтий.
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А ще Politeka писала, що на Одесу рухається потужний циклон з градом і шквальним вітром, синоптики б'ють на сполох
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