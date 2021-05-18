Після зливи в Одесі повилазили змії

Відповідні кадри оприлюднили в телеграм-каналі "Новини Одеса", передає Politeka.net.

Як повідомляють очевидці, повзучих плазунів дуже багато на схилах біля моря, але можна їх зустріти і в центрі міста.

"Одесити, будьте обережні. Після дощу в зеленій зоні міста можна зустріти ось таких красунь", - йдеться в попередженні.

На кадрах видно, як змія повзе по дорозі. Однак, боятися їх не варто. Справа в тому, що в Одеській області живуть чотири види змій – два види вужів і два види полозів - всі вони не отруйні.

А тим часом синоптики попередили жпро погані погодні умови протягом усього дня.

У вівторок, 18 травня, Одеса перейшла під вплив нового циклону із Заходу, який приніс грозові дощі з градом, а також шквальний вітер. У зв'язку з негодою на території регіону оголошено штормове попередження.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом дня місцями очікуються опади у вигляді дощів з грозами, а також град і сильний шквальний вітер, швидкість якого сягатиме від 15 до 20 метрів на секунду. Такій ситуації присвоєно перший рівень небезпеки, а саме - жовтий.

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