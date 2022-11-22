В Одесской области произошли масштабные пожары, есть погибшие.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, на улице Южной в Раздельной загорелся одноэтажный частный жилой дом. Пламя вспыхнуло на крыше, уничтожив покрытие и перекрытие.

Во время проведения разведки спасатели обнаружили тела троих мужчин - 53 и 55 лет, лицо третьего устанавливается.

В сутки масштабные пожары произошли также в частном доме в Килии, в заброшенном здании в Подольске и на рынке в Овидиополе. Двое мужчин госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В Одессе горела сауна в отеле по улице Михаила Грушевского. В больницу доставили 36-летнюю женщину.

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремел мощный взрыв, есть информация о пострадавших.

Взрыв прогремел в одной из квартир жилого дома.

По неподтвержденной информации, причиной взрыва якобы стал газ.

«На Краснова 1 взорвался газ, два человека пострадало, умер кот», - сообщили в местном паблике, опубликовав также кадры с места ЧП.

На фото, в частности, видно, что взрыв был такой силы, что разрушились стены квартиры и мебель вывалилась на улицу.

Судя по кадрам, взрыв прогремел на первом этаже, в квартире этажом выше из окон вылетели стекла.

На месте уже работают врачи «скорой» помощи, один из пострадавших лежит на земле.

"На Краснова перекрыли движение до 27 школы и до Адмиральского", - сообщают в паблике.

Напомним, ранее стало известно о сильном взрыве в квартире в Киеве, после которого вспыхнул пожар.

К счастью, никто не пострадал.

Также сообщалось, что отключения электроэнергии обернулось для украинцев новой бедой – количество взрывов растет.

Кроме того, Politeka.net писала, что чиновники на Одесчине организовали циничную схему поборов.