Как сообщили в областном управлении ГСЧС, на улице Южной в Раздельной загорелся одноэтажный частный жилой дом. Пламя вспыхнуло на крыше, уничтожив покрытие и перекрытие.
Во время проведения разведки спасатели обнаружили тела троих мужчин - 53 и 55 лет, лицо третьего устанавливается.
В сутки масштабные пожары произошли также в частном доме в Килии, в заброшенном здании в Подольске и на рынке в Овидиополе. Двое мужчин госпитализировали с отравлением продуктами горения.
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В Одессе горела сауна в отеле по улице Михаила Грушевского. В больницу доставили 36-летнюю женщину.
Ранее сообщалось, что в Одессе прогремел мощный взрыв, есть информация о пострадавших.
Взрыв прогремел в одной из квартир жилого дома.
По неподтвержденной информации, причиной взрыва якобы стал газ.
«На Краснова 1 взорвался газ, два человека пострадало, умер кот», - сообщили в местном паблике, опубликовав также кадры с места ЧП.
На фото, в частности, видно, что взрыв был такой силы, что разрушились стены квартиры и мебель вывалилась на улицу.
Судя по кадрам, взрыв прогремел на первом этаже, в квартире этажом выше из окон вылетели стекла.
На месте уже работают врачи «скорой» помощи, один из пострадавших лежит на земле.
"На Краснова перекрыли движение до 27 школы и до Адмиральского", - сообщают в паблике.
Напомним, ранее стало известно о сильном взрыве в квартире в Киеве, после которого вспыхнул пожар.
К счастью, никто не пострадал.
Также сообщалось, что отключения электроэнергии обернулось для украинцев новой бедой – количество взрывов растет.
Кроме того, Politeka.net писала, что чиновники на Одесчине организовали циничную схему поборов.