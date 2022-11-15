Как пишет Politeka.net со ссылкой на Государственное бюро расследований, известно, что схему поборов организовали должностные лица Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

«Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому «зерновому коридору». Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников», - рассказали в ДБР, как работала схема.

Для сокрытия своих действий должностные лица определили отдельные коммерческие предприятия, которые под видом консультаций и услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении денег.

Сейчас по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства проводится ряд обысков.

Также сообщается, что изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые станут доказательствами в ходе досудебного расследования.

Сакция статьи, по которой планируется принятие решения об оглашении подозрений должностным лицам причастным к схеме, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, стали известны новые подробности любовной драмы в Одессе.

Также сообщалось, что девочка в Одесской области получила огнестрельное ранение.

Кроме того, Politeka.net писала, что маршрутка с людьми вспыхнула в Одесской области.