У могилы известного одесского зоозащитника Георгия Липского, погибшего на фронте в августе, нашли 10 крошечных щенков.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в общественной организации Animal SOS Odessa.

«Как не верить в жизнь после смерти, или какие-то другие силы, держащие этот Мир. 40 дней со дня гибели Георгия Липского. Его друзья и побратимы пришли на кладбище, а там у его могилы сидят 10 крошечных щенков», - рассказали в организации.

Одну девочку уже забрали, остальных пришлось забрать самой организации – не было другого выхода, потому что предыдущий выводок этой собаки исчез.

Скорее всего, предполагают зоозащитники, их вывезли, потому что людям не нравится, что щенки бегают по могилам.

«Просим вашей помощи. У нас сейчас очень много животных на кураторстве… Необходимо приобрести хороший корм для щенков, обработать их от паразитов и вакцинировать», - умоляют друзья Липского.

Также для щенков ищут хозяев.

В комментариях к сообщению украинцы отмечают, что эта мистика, смешанная с реальностью и благодарят за 10 спасенных жизней:

«Они чувствуют Жорину доброту даже когда его нет с нами. Вечная память и вечная боль за таким человеком!», «Дай Бог, чтобы они нашли хороших родителей, которые будут их любить», «Пусть скорее найдут любящих родителей».

Добавим, что военный Георгий Липский с позывным "Кот" до полномасштабного вторжения был зоозащитником. 24 февраля мужчина вступил в ряды терробороны, а после подготовки с собратьями двинулся на передовую. Находясь на "нуле", он также продолжал помогать животным.

Липский погиб на Херсонском направлении.

Напомним, одесситов из-за постоянных обстрелов призывают запастись водой.

Кроме того, сообщалось, что Одесские ПВО отразили массированную атаку.

Также Politek.net писала, что одесские зенитчики не оставили шансов двум штурмовикам России.