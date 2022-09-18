В Одессе у памятника Екатерине II прошла акция протеста.

Об этом сообщает "Общественное" .

18 сентября одесситы принесли к памятнику Екатерине плакаты с надписями: "Екатерина - Путин", "Одессу спасает Николаев, а не особая любовь", "Ты сидишь не там, где надо".

Комментировать акцию протестующие отказались.

Позже к молчаливым протестантам подошли полицейские, составившие на них протокол об админнарушении.

Напомним, что в Одессе патрульные задержали активиста местной ячейки ВО "Автомайдан" Артака Григоряна. Мужчина раскрасил памятник российской императрице Екатерине II и выложил фото в соцсеть.

Памятник с Екатериной II был открыт 27 октября 2007 года. Открытие сопровождалось массовыми акциями протеста. Против выступали активисты украинских организаций.

Скульптурная композиция в память о якобы основателях Одессы была установлена ​​в 1900 году и снесена в 1920-м. Фрагменты мемориала хранятся в историко-краеведческом музее. На месте, где стояла композиция, был установлен памятник матросам-потемкинцам, построенный в 1965 году. В 2007 году демонтированных "потемкинцев" перенесли на Таможенную площадь.

Напомним также, что в июле этого года на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса памятника Екатерине II, вокруг которого ведется множество споров.