13 сентября в пабликах появилось видео, как граждане в городском транспорте Одессы задержали женщину, которая фотографировала объекты инфраструктуры.
На месте работали правоохранители, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
На месте патрульные полицейские проверили телефон женщины и выяснили, что там множество номеров абонентов страны-агрессора и активная переписка с ними.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и возможные связи с оккупантами.
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Напомним, Екатерину II в Одессе атаковали третий раз за неделю, активист открыто заявил о своем поступке.
Кроме того, сообщалось о резне в одесской маршрутке - потасовка между пассажирами закончилось трагедией.
Также Politeka.net сообщала о страшном несчастье на трассе Одесса-Рени. Там в результате жуткого ДТП погиб 27-летний мужчина и его маленький сын.