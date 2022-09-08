В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який у громадському транспорті викликав ножове поранення незнайомцю. 30 серпня під час поїздки у маршрутці після конфлікту між пасажирами, один із них дістав ножа та завдав поранення другому. Про це повідомили у поліції Одеської області.

Потерпілий із проникаючим пораненням черевної порожнини вийшов із транспорту та був госпіталізований до лікарні. А нападник поїхав далі. На пошуки зловмисника одеські правоохоронці витрачали кілька днів і нарешті затримали його за місцем проживання – Суворівський район Одеси. Поліцейські вилучили ніж, яким імовірно і було завдано поранення.

"Слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушника про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України та дбають про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За умисне завдання тяжкого тілесного ушкодження передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком - повідомив начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

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