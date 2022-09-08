В Одессе полицейские задержали мужчину, который в общественном транспорте вызвал ножевое ранение незнакомцу. 30 августа во время поездки в маршрутке после конфликта между пассажирами, один из них достал ножа и нанес ранение второму. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Потерпевший с проникающим ранением брюшной полости вышел из транспорта и был госпитализирован в больницу. А нападающий поехал дальше. На поиски злоумышленника одесские правоохранители тратили несколько дней и наконец-то задержали его по месту жительства – Суворовском районе Одессы. Полицейские изъяли нож, которым вероятно и были нанесены ранения.

"Следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили правонарушителю о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины и заботятся об избрании подозреваемому меры пресечения. За умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет", - сообщил начальник следственного отделения территориального подразделения полиции Павел Гавришко.

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