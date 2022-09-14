Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Одесской области, сообщение о пожаре спасатели получили почти в полночь 13 сентября.
"По прибытию спасателей установлено, что огонь охватил открытым пламенем квартиру на 7-м этаже с последующим распространением на балконы 8-го и 9-го этажей", - рассказали спасатели.
Во время тушения пожара был обнаружен погибший хозяин, гражданин 1945 года рождения.
Еще одна женщина 1937 года умерла умерла в карете скорой медицинской помощи.
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«По маршевой лестнице эвакуированы 8 жителей дома. Причина пожара и ущерб устанавливаются», - рассказали спасатели.
От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 39 пожарных.
Напомним, Екатерину II в Одессе атаковали третий раз за неделю, активист открыто заявил о своем поступке.
Кроме того, сообщалось о резне в одесской маршрутке - потасовка между пассажирами закончилось трагедией.
Также Politeka.net сообщала о страшном несчастье на трассе Одесса-Рени. Там в результате жуткого ДТП погиб 27-летний мужчина и его маленький сын.