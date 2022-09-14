Прошлой ночью в Одессе произошел пожар в квартире многоэтажки в Суворовском районе, в результате которого есть погибшие.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Одесской области, сообщение о пожаре спасатели получили почти в полночь 13 сентября.

"По прибытию спасателей установлено, что огонь охватил открытым пламенем квартиру на 7-м этаже с последующим распространением на балконы 8-го и 9-го этажей", - рассказали спасатели.

Во время тушения пожара был обнаружен погибший хозяин, гражданин 1945 года рождения.

Еще одна женщина 1937 года умерла умерла в карете скорой медицинской помощи.

«По маршевой лестнице эвакуированы 8 жителей дома. Причина пожара и ущерб устанавливаются», - рассказали спасатели.

От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 39 пожарных.

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