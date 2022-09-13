Памятник Екатерине II в Одессе раскрашивают красной краской уже в третий раз за неделю.
Как сообщает Новини.LIVE, 13 сентября появилось видео, как неизвестные девушки обливают красной краской памятник основателям Одессы.
Первая надпись "Екатерина=Путин" появилась 10 сентября. Тогда активно в соцсетях призвали одесситов выходить на Екатерининскую площадь и начинать "народный" демонтаж. Полиция начала расследовать дело против лидера "Солидарной молодежи Одессы" Марины Бойко, подозреваемой в раскраске Екатерины.
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Вторая попытка покинуть кровавый след происходила 12 сентября. "Художником" оказался активист Артак Григорян. Он сам признался в поступке и выложил фото на свою страницу в Facebook. После раскраски памятника активиста почти сразу задержали и доставили в отделение полиции.
Активист аргументировал свой поступок так:
"Катьку надо снести, не обливать краской, не собирать митинг, а просто снести.
Но я это сделал, потому что Национальная полиция Украины выложила фотографию девушки, которая оставила сообщение. Только с маленькой девушкой можете бороться? Тогда попробуйте с общественностью".
Напомним также, что в июле этого года на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе.
Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.
В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса памятника Екатерине II, вокруг которого ведется множество споров.