Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, там произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим возгоранием.

В результате автокатастрофы погибли 27-летний водитель легковушки и его двухлетний сын. 47-летний водитель грузовика не пострадал.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием затруднено движение транспорта", – предупредили в полиции.

Напомним, ранее кадры с места трагедии были опубликованы в телеграмм-каналах. На них было видно, что фура практически превратилась в факел, а в небо поднимался столб черного дыма.

Напомним, на днях на трассе Одесса-Рени произошло трагическое ДТП, погиб водитель и его 15-летняя дочь.

Как сообщалось, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести. 32-летний водитель грузовика не пострадал.

Также сообщалось, что тела двух мужчин вытащили из колодца в Одесской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.