Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, там произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим возгоранием.
В результате автокатастрофы погибли 27-летний водитель легковушки и его двухлетний сын. 47-летний водитель грузовика не пострадал.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием затруднено движение транспорта", – предупредили в полиции.
Напомним, ранее кадры с места трагедии были опубликованы в телеграмм-каналах. На них было видно, что фура практически превратилась в факел, а в небо поднимался столб черного дыма.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Кума Дзидзьо Цибульская расстается с мужем, которого недавно показала украинцам: "Выбесили друг друга..."
Оккупанты ударили по людям, получавших гуманитарку: много жертв, кадры с места трагедии
"Не так случилось, как думалось": звезда "Евровидения" Руслана удивила кадрами за границей
"Остальное вы можете купить": самая богатая певица Украины впечатлила кадрами с дочками-близняшками
Напомним, на днях на трассе Одесса-Рени произошло трагическое ДТП, погиб водитель и его 15-летняя дочь.
Как сообщалось, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести. 32-летний водитель грузовика не пострадал.
Также сообщалось, что тела двух мужчин вытащили из колодца в Одесской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.