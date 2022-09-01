Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

Об этом он говорил в ходе брифинга.

"Когда речь идет о процессах декоммунизации, то он заключается в дерусификации, деколонизации. И так называемый – я подчеркиваю – так называемый памятник Екатерине, он не является памятником, конечно, его нужно убирать. Такая моя личная точка зрения.

Что касается официальной позиции, то нашу позицию областной военной администрации поддержал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующую петицию. Он сказал, что сегодня все рычаги, все механизмы для того, чтобы этот вопрос закрыть окончательно, есть у городских властей. Они имеют на это полномочия", – сказал Братчук.

Все возможности для того, чтобы законно решить вопрос, есть, подчеркнул он.



"Мяч на поле городской власти, и я не вижу ничего сложного в том, чтобы этот вопрос решить", – добавил спикер ОВА.

Напомним также, что в июле этого года на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса памятника Екатерине II, вокруг которого ведется множество споров.