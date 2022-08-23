Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Одесчины, 17 августа к правоохранителям обратилась пожилая жительница Суворовского района. Женщина просила помощи в поисках ее дочери, которая уже несколько дней не выходит на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали круг общения пропавшей и выяснили, что последним, кто мог ее видеть, был 44-летний житель того же Суворовского района.

Как выяснилось, вечером 13 августа мужчина познакомился с одесситкой и пригласил к себе. Во время совместного употребления алкоголя между злоумышленником и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой хозяин несколько раз ударил гостью по голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась.

Когда преступник понял, что женщина не дышит, он отрубил ей голову и конечности, спрятал тело в сумку и в одеяло, и выбросил в ближайшую свалку.

«В произошедшем злоумышленник обвиняет водку», - рассказали в полиции, добавив, что ему теперь грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Одессе двух мужчин – тело одного нашли под окнами многоэтажки, а тело другого – в квартире.

Также сообщалось, что на улице посреди дня убили музыканта, собиравшего деньги для украинских беженцев.

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