Обставини смерті двох чоловіків, одному з яких було всього 22 роки, розслідують поліцейські Одеси.

Так, днями до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки в провулку Успенському виявили тіло молодого чоловіка, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Одещини.

Було встановлено, що загиблим є 22-річний містянин, який напередодні надав неправдиве повідомлення, що він став жертвою розбійного нападу.

«В ході встановлення обставин загибелі молодого одесита та огляду його квартири правоохоронці виявили там тіло ще одного містянина віком 39-ти років з ножовими пораненнями. В оселі були ознаки боротьби та ніж зі слідами крові», - розповіли в поліції.

Крок за кроком поліцейські встановили обставини двох трагедій. Так, за попередньою версією, власник житла, через численні борги, у власній квартирі вбив знайомого.

Аби пояснити наявність поранень на руках, отриманих під час боротьби з потерпілим, від звернувся до поліції, де розповів про двох незнацомців, які накинулися на нього з ножем, порізали йому руки та відібрали нотбук. Насправді ж комп’ютер він сам здав у ломбард ще улипні.

«Коли ж правоохоронці встановили, що громадянин інсценував злочин, той пішов додому і покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки», - розповіли в поліції.

Наразі слідство у справі триває.

Нагадаємо, на вулиці посеред дня вбили музиканта, який збирав гроші для українських біженців.

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