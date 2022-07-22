«Молдова должна дать разрешение на спецоперацию в ПМР, чтобы вернуть себе контроль над этой территорией».

Такое мнение, как пишет Politeka.net, в своем телеграм-канале высказал политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, комментируя заявление главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о намерении добиваться независимости с последующим присоединением к России.

"Приднестровье намерено присоединиться к России", - заявил Игнатьев.

Когда именно это произойдет, Игнатьев не сообщил. Также вчера Молдова не пустила к себе российские войска из Приднестровья для ротации.

Романенко, в свою очередь, напомнил, что еще в марте высказывал уверенность в том, что Молдова должна дать разрешение на спецоперацию в ПМР, благодаря которой получили бы возможность вернуть себе контроль территорией.

«Кишиневу бояться войны с Россией не стоит, потому что Россия все равно нападет. Точнее говоря, она напала в 1992 году, а теперь хочет аннексировать всю Молдову. Поэтому Молдове придётся становиться плечом к плечу с Украиной. И чем быстрее мы закроем гнойник ПМР, тем выше шансы, что Россия ничего не получит. А Украина ещё и получит боеприпасы со складов российской армии, которые будут очень не лишними», - отметил Романенко.

Напомним, ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заверил, что второго фронта не будет и ВСУ готовы выполнить все задачи, если будут провокации со стороны непризнанного Приднестровья.

«Там есть определенная имитация действий, направленная на отчетность перед Кремлем, что они там еще есть и они что-то представляют», — отметил Братчук.

Также сообщалось, что ранее военный эксперт Олег Жданов оценил риски нападения со стороны Приднестровья.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Институте изучения войны предупредили о новом наступлении на Одессу.