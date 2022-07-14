"Не лякайтеся, якщо чуєте певні звуки, а сигнали повітряної тривоги не пролунали".

Про це, як пише Politeka.net, заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, звертаючись до жителів регіону.

«Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання, проводять заходи щодо військової підготовки вдень та вночі», - пояснив Братчук.

Також речник Одеської ОВА зробив заяву щодо Придністров'я.

«Що стосується питання Придністров'я, яке знову чомусь порушується. Другого фронту не буде. Наші сили оборони готові відповісти ворогові, як тільки він сюди посунеться. Там є певна активність, але жодних активних дій, початків якихось провокацій не спостерігається. Але ще раз скажу, на провокації буде чітка українська відповідь», - наголосив Братчук, додавши, що в регіоні триває контрдиверсійна робота.

Додамо, російські війська в середу, 13 липня, зробили невдалу спробу удару деокупованим островом Зміїний у Чорному морі. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Південь».

"Парою винищувачів Су-27 (ворог - ред.) намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - повідомили захисники.

Крім того, два російські вертольоти завдали ударів по позиціях українських військових у Херсонській області. Обійшлося без втрат.

Нагадаємо, у Кремлі вигадали, чим замінити повну чи часткову мобілізацію.

Також повідомлялося, що окупанти пиячать і провалили черговий наступ.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ міцно затиснули росіян на одному з напрямків – ворог у паніці.