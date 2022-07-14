Об этом, как пишет Politeka.net, заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, обращаясь к жителям региона.
«Наши силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задания, проводят мероприятия по военной подготовке днем и ночью», - пояснил Братчук.
Также спикер Одесской ОВА сделал заявление относительно Приднестровья.
«Что касается вопроса Приднестровья, которое опять почему-то поднимается. Второго фронта не будет. Наши силы обороны готовы ответить врагу, как только он сюда сунется. Там есть определенная активность, но никаких активных действий, начала каких-то провокаций не наблюдается. Но, еще раз скажу, на провокации будет четкий украинский ответ», - подчеркнул Братчук, добавив, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа.
Добавим, российские войска в среду, 13 июля, совершили неудачную попытку удара по деоккупированному острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщили в Оперативном командовании «ЮГ».
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"Парой истребителей Су-27 (враг - ред.) пытался совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - сообщили защитники.
Кроме того, два российских вертолета нанесли удары по позициям украинских военных в Херсонской области. Обошлось без потерь.
Напомним, в Кремле придумали, чем заменить полную или частичную мобилизацию.
Также сообщалось, что оккупанты пьянствуют и провалили очередное наступление.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ крепко зажали россиян на одном из направлений – враг в панике.