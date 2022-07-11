Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб рф для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Телеграмм-канал. Именно через него агент получал задания и отчитывался об их выполнении.

Выявленные позиции украинских сил обороны он должен был переправлять в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций. В ходе следственных действий у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайная переписка с оккупантами.

Также сообщается, что другая задача, которая стояла перед предателем – это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге Украины.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом СБУ удалось предотвратить попытки оккупантов установить местонахождение и перемещение украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины. Полученные координаты рф планировала использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге.

Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине Одессы.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.