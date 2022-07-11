С начала июля в Одесской области фиксируют резкий скачок заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на утро 11 июля в инфекционном отделении КНП Сафьяновского сельского совета "Центральная районная больница" находятся 64 пациента.

20 человек с подтвержденным ковидом (5 детей, 15 взрослых), остальные – с подозрением на коронавирусную инфекцию.

За сутки поступило 7 пациентов с подозрением на COVID-19.

В Одесской области фиксируют резкий скачок заболеваемости - в течение прошлой недели ежедневно поступало по 10-15 человек с подозрением на ковид, говорится на сайте "Измаил сити".

Кроме того, глава МОЗ Виктор Ляшко на брифинге 6 июля заявил, что скачок заболеваемости по Украине связан с общеевропейской тенденцией, где в последнее время также увеличилось количество инфицированных.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня, 11 июля, по Одесской области было выпущено семь ракет.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним о ракетной атаке по Одесчине, есть попадание в жилой дом: первые детали.

Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.

Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.