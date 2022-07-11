Утром 11 июля рашисты совершили с самолетов ракетную атаку по Одесчине.

Предварительно по побережью были выпущены ракеты Х-31, сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Сообщается о попадании в жилой дом в прибрежном поселке. Ударной волной повреждено несколько построек, «упали деревья, поврежденные автомобили».

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что было выпущено семь ракет.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, российские оккупанты ударили «Искандерами» по гражданскому общежитию в городе Часов Яр на Донетчине в субботу вечером.

Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры".

Дом, в который попали российские оккупанты – это общежитие, где находились гражданские люди. Военных объектов здесь поблизости нет", – сообщал первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов.

Через некоторое время появились первые данные о погибших – сообщалось, что жертвами обстрела стали 15 жителей общежития.

Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.

Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.

В Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.