Предварительно по побережью были выпущены ракеты Х-31, сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
Сообщается о попадании в жилой дом в прибрежном поселке. Ударной волной повреждено несколько построек, «упали деревья, поврежденные автомобили».
На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что было выпущено семь ракет.
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Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, российские оккупанты ударили «Искандерами» по гражданскому общежитию в городе Часов Яр на Донетчине в субботу вечером.
Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры".
Дом, в который попали российские оккупанты – это общежитие, где находились гражданские люди. Военных объектов здесь поблизости нет", – сообщал первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов.
Через некоторое время появились первые данные о погибших – сообщалось, что жертвами обстрела стали 15 жителей общежития.
Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.
Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.
В Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.