Приморский районный суд Одессы вынес приговор в отношении сотрудника Одесского зоопарка, который в запрещенных «Одноклассниках» публично призывал к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя.
Об этом говорится в судебном реестре.
Сообщается, что 14 февраля мужчина на территории зверинца зашел в «Одноклассники» и опубликовал пост:
«Одесса вставай! Давайте свергнут гидру Киевской нацистской власти наркоманов! Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат — Одесса ждет и молится за тебя!».
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В марте СБУ у него провела обыск, в ходе которого сотрудники изъяли мобильный телефон, две SIM-карты и металлическую дубинку.
Суд приговорил мужчину к пяти годам условно с испытательным сроком на три года.
Кроме этого, служители Фемиды обязали любителя россии прочитать произведения Ивана Багряного «Тигроловы», Василия Барки «Желтый князь» и Уласа Самчука «Мария».
Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине.
Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.