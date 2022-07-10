Приморский районный суд Одессы вынес приговор в отношении сотрудника Одесского зоопарка, который в запрещенных «Одноклассниках» публично призывал к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя.

Об этом говорится в судебном реестре.

Сообщается, что 14 февраля мужчина на территории зверинца зашел в «Одноклассники» и опубликовал пост:

«Одесса вставай! Давайте свергнут гидру Киевской нацистской власти наркоманов! Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат — Одесса ждет и молится за тебя!».

В марте СБУ у него провела обыск, в ходе которого сотрудники изъяли мобильный телефон, две SIM-карты и металлическую дубинку.

Суд приговорил мужчину к пяти годам условно с испытательным сроком на три года.

Кроме этого, служители Фемиды обязали любителя россии прочитать произведения Ивана Багряного «Тигроловы», Василия Барки «Желтый князь» и Уласа Самчука «Мария».

Напомним, расплата настигла мужчину, устроившего языковой скандал в магазине.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.